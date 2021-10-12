رئيس البنك الدولي يقرّ بأخطاء في تقرير يرفع تصنيف السعودية والصين

كشف رئيس البنك الدولي، دافيد مالباس، عن وجود أخطاء في تعامل البنك الدولي مع تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المثير للجدل.

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وجاء ذلك بعد أن تمكنت شركة محاماة مستقلة من الكشف عن شخصيات بارزة في البنك الدولي، كانت قد ضغطت على الموظفين لرفع تصنيف الصين والسعودية في التقرير، حيث جرت الإشارة مباشرة إلى كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للبنك الدولي في ذلك الوقت، في حين أنها رفضت استنتاجات التحقيق.

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، قال المحاور: "أدرك أن ذلك لم يحدث تحت مسؤوليتك، ولكنك الآن رئيس البنك الدولي، والرجل الذي يتولى تنظيف هذا الفوضى، وهي من بين الحوادث الأكثر إحراجا التي واجهها البنك الدولي".

فقال دافيد مالباس: "بالتأكيد كانت هناك أخطاء في إجراءات البنك، ويحتاج البنك إلى إيجاد طرق لتجنب ذلك في المستقبل، وأنا أعمل على ذلك بأقصى ما أستطيع، حتى يكون للبنك بيئة جيدة لإنشاء مشاريع عالية الجودة في المستقبل".

المصدر: "CNN"