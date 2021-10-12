مجلس صندوق النقد يعيد تأكيد الثقة بغيورغييفا بعد مزاعم تزوير بيانات

جدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الاثنين التأكيد على ثقته بالمديرة العامة كريستالينا غيورغييفا بعد مراجعة مزاعم بأنها ضغطت على البنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين.

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وقال المجلس إنه يثق في التزام غيورغييفا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة بالمقرض العالمي.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه يعتزم الاجتماع للنظر في اتخاذ خطوات إضافية محتملة لضمان قوة تدابير الحماية المؤسسية التي تحافظ على حيادية موظفي صندوق النقد وقنواته للشكوى والمعارضة والمساءلة.

من جهتها صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الاثنين، بأن تقرير شركة خدمات قانونية بشأن مزاعم التلاعب بالبيانات في البنك الدولي ضد غيورغييفا "أثار قضايا ومخاوف مشروعة"، لكن عدم وجود دليل مباشر يعني أن تغيير القيادة لا مبرر له.

وجاء في بيان صدر عنها: "يجب اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في صندوق النقد الدولي"، وعلى غيورغييفا وقادة الصندوق الآخرين تجديد التزامهم بدعم الشفافية في البحث والتحليل والسياسات.

المصدر: رويترز