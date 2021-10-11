مصر تصدر مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح

أصدرت هيئة السلع التموينية في مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 يوما.

وقالت الهيئة يوم الاثنين إنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و أو قمح الطحين من روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

وأضافت أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء 12 أكتوبر.

والهيئة العامة للسلع التموينية هي المشتري الحكومي للحبوب في مصر.

المصدر: "رويترز"