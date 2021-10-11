الجزائر.. وزير الطاقة يكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء (فيديو)

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن مشروع الأنبوب الذي يمد أوروبا بالغاز الجزائري، "في مرحلة جد متقدمة".

وقال الوزير خلال ندوة صحفية بمنتدى الإذاعة الجزائرية يوم الاثنين، إن بلاده شريك وفي لأوروبا بخصوص عملية إمدادها بالغاز، موضحا أن إمدادات الغاز لأوروبا ستبلغ 10.6 مليار متر مكعب خلال شهر ديسمبر القادم.

وأكد عرقاب، أن "سوناطراك" جد متحكمة بالعملية وملتزمة بتعهداتها وعقودها.

وصرح المسؤول بأن أنبوب الغاز العابر للصحراء، هو مشروع مهم للجزائر ولكل البلدان التي يمر بها.

يذكر أن الجزائر اتخذت قرار الاعتماد على أنبوب الغاز العابر للصحراء في عملية تزويد أوروبا، بدل الأنبوب المار عبر المغرب بعد تدهور العلاقات مع الرباط.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى مشروع استقبال أولى شحنات الذهب الخام من طرف المؤسسات المصغرة، كونه سيوفر مناصب الشغل للشباب، ويقضي على ظاهرة الاستغلال غير القانوني للذهب التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

في هذا الشأن، أكد عرقاب أنه ستمنح الفرصة للشباب وللمؤسسات المصغرة، للنشاط في هذا المجال، من خلال منح التراخيص لهم.

وكشف وزير الطاقة والمناجم أنه تم إنشاء 280 مؤسسة تنشط في مجال التنقيب عن الذهب.

وقال عرقاب إنه ومن خلال المؤسسات المصغرة تحصلنا على 40 كيلوغراما من الذهب الصافي، وهناك 32 مادة منجمية متواجدة بالجزائر.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية