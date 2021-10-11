تضاعف عائدات "غازبروم" من تصدير الغاز خلال ثمانية أشهر

قالت الجمارك الفيدرالية الروسية، إن عائدات "غازبروم" من تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب في الفترة من يناير إلى أغسطس، تضاعفت من حيث القيمة السنوية لتصل إلى 28.4 مليار دولار.

وذكرت الجمارك، في بيانها اليوم، أن سعر تصدير الغاز في أغسطس، ارتفع بنسبة 15.2٪ مقارنة بشهر يوليو - ووصل إلى 282.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفع الحجم المادي لصادرات الغاز في الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 11.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 - ووصل إلى 140.6 مليار متر مكعب.

وفي أغسطس، ارتفعت إيرادات الشركة من صادرات الغاز بنسبة 36.3٪ مقارنة بشهر يوليو لتصل إلى 4.74 مليار دولار. في الوقت نفسه، ارتفع حجم الصادرات في أغسطس بنسبة 18٪ على أساس شهري، إلى 16.8 مليار متر مكعب.

ومقارنة بشهر أغسطس 2020، تضاعفت عائدات شركة "غازبروم" ثلاث مرات تقريبا، بينما انخفض حجم الصادرات بنسبة 2.3٪. قبل عام، ووصل سعر كل 1000 متر مكعب 92.65 دولار.

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وكان سعر تصدير غاز الأنابيب في أغسطس من هذا العام أعلى بكثير من مستوى ربحية صادرات الغاز للشركة الذي يقدره الخبراء بنحو 90-100 دولار لكل ألف متر مكعب. في الوقت نفسه، في يوليو، كان السعر 245.1 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي يونيو - 226.5 دولار، وفي مايو - 199.7 دولار.

المصدر: نوفوستي