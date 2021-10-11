شركة يابانية ترغب بالاستثمار في السودان

التقى وزيرالطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد بمكتبه، اليوم الاثنين، بوفد مستشاري شركة "نيبون كيو" التابعة لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية.

واستمع جادين خلال اللقاء إلى عرض عن أنشطة الشركة في مجال الطاقة والتوليد المائي والطاقات المتجددة كما استعرضت ميتسوبيشي عددا من مشاريعها في مختلف دول العالم.

وبدأت الشركة اليابانية في دراساتها المسحية حول إمكانية الاستثمار بالسودان في قطاع الكهرباء.

ورحب الوزير بالمستشارين اليابانيين مثمنا مساعي دولة اليابان المتواصلة في دعمها وثقتها في السودان.

بدوره استعرض مدير الإدارة العامة للاستثمار في شركة كهرباء السودان القابضة مهندس خالد محمد الطيب، فرص وأوضاع الطاقة الكهربائية في السودان.

المصدر: سونا