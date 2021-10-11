للمرة الأولى منذ 12 مايو 2021.. عملة "البيتكوين" فوق مستوى 57 ألف دولار

ارتفعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 57 ألف دولار وصعدت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم فوق هذا المستوى للمرة الأولى منذ 12 مايو 2021.

ووفقا لبورصات العملات الرقمية فإنه بحلول الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، نما سعر عملة "البيتكوين" بنسبة 2.1% إلى 56.78 ألف دولار.

وقبل ذلك جرى تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى 57.05 ألف دولار، وآخر مرة تم تداول "البيتكوين" عند هذا المستوى في 12 مايو 2021.

coindesk.com

المصدر: نوفوستي