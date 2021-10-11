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"قطر للبترول" تغير اسمها وتشير إلى استراتيجية جديدة

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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قال وزير الطاقة القطري ورئيس شركة "قطر للبترول"، إن الشركة غيرت اسمها إلى قطر للطاقة، وأشار إلى استراتجية جديدة للشركة.

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ووفقا للمسؤول القطري فإن الشركة ستركز على كفاءة الطاقة وتكنولوجيا صديقة للبيئة مثل تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال، إن قطر للطاقة ترغب في أن تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

المصدر: رويترز

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