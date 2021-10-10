بيانات تكشف ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في مصر عن شهر سبتمبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهرا في شهر سبتمبر.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع إلى 6.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.7 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم في نطاق خمسة إلى تسعة بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي، ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر لتحديد أسعار الفائدة.

وبلغ التضخم مثل هذا المستوى المرتفع آخر مرة في يناير 2020 عندما سجل 7.17 بالمئة.

كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة، مما يشير إلى زيادة محتملة في أسعار أخرى لاحقا.

جدير بالذكر أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 سبتمبر، قائلا إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت "ملائمة".

وارتفع التضخم الأساسي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 4.5 بالمئة في أغسطس، ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

المصدر: "رويترز"