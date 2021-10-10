المقداد يعلق على "هجرة صناعيين سوريين" إلى مصر

وصف وزير خارجية سوريا فيصل المقداد ما يقال عن "هجرة العشرات من الصناعيين السوريين إلى مصر" بأنه "مبالغ فيه كثيرا"، مؤكدا أن الاستثمارات في مصر ستعود في نهاية المطاف خيرا على سوريا.

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وقال المقداد في حوار مع صحيفة "الوطن" السورية اليوم الأحد: "أما ما يتعلق فيما يسمى الهجرة فأنا أعتقد أنه مبالغ بها، وأنا أسمع عن بعض الأعداد، وأقول بأنه مبالغ بها كثيرا، وأنه إذا ذهب أي اقتصادي سوري إلى جمهورية مصر العربية أو إلى أي بلد آخر فهو في بلده".

وتابع: "هكذا نتطلع نحن في سوريا إلى هؤلاء وأي استثمارات سورية في جمهورية مصر هي استثمارات ستعود في نهاية المطاف خيرا على رجال أعمالنا وعلى الوضع في سوريا".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل حاليا "من أجل استقطاب كل هذه الطاقات للاستثمار فيها، لأننا نعاني وضعا خاصا، وخاصة بعد هذه الهجمة من الإرهابيين الذين دمروا الاقتصاد السوري.. لذلك ليس المقصود أن نمنع أحدا من مواطنينا من الاستثمار في بلدان عربية أخرى، لكننا ندعو كل هؤلاء المواطنين للاستثمار في بلدهم ولاسيما بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد".

وأوضح المقداد أن الظروف في سوريا "أصبحت أفضل والأمراض التي كنا نعانيها سابقا ستوضع خلفنا، لذلك أصبحت الأجواء الاستثمارية في سوريا مغرية وبعد حل بعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية والطاقة وغيرها أعتقد أن طريق العودة لهؤلاء يجب أن يكون معبداً في كلا الاتجاهين".

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وحسب المقداد، فإن "الاستثمار في سوريا سيصبح شيئا مغريا، ولن ينضم فقط السوريون إلى هذا الاستثمار، بل إننا نسعى إلى جذب استثمارات هائلة من الدول العربية في الخليج وفي مصر وفي المغرب العربي ومن مناطق أخرى في العالم، والتي بدأت تتواصل معنا بالفعل".

وقال: "أنا هنا لا أريد أن أفصح عن هذه الأطراف، لكنهم بدؤوا يتواصلون معنا للعودة للاستثمار في سوريا بعد تهيئة بعض المستلزمات الضرورية لإعادة البناء"، معربا عن أمله بأن يكون هذا الأمر "قريبا جدا".

المصدر: "الوطن"