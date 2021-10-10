قفزة في أرباح بنك قطر الوطني بفضل نمو القروض

سجل بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد، زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 10.3 مليار ريال قطري (2.83 مليار دولار).

وقال البنك في بيان إن القروض والسلف زادت سبعة في المئة خلال تلك الفترة، فيما ارتفع إجمالي الأصول عشرة في المئة إلى 1084 مليار ريال.

وذكر البنك أن حملته من أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية أسفرت عن وفورات في التكاليف وساهمت مع تحسن الإيرادات في تحسين معدل التكاليف إلى الأرباح ليصل إلى 22.5 في المئة بدلا من 24.2 في المئة.

وأضاف أن أرباح التشغيل في الأشهر التسعة الأولى من 2021 نمت ثمانية في المئة إلى 20.7 مليار ريال.

وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 2.3 في المئة حتى 30 سبتمبر وأن هذا من أدنى المعدلات بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقرر البنك تجنيب 4.5 مليار ريال لتغطية مخصصات خسائر القروض ليرتفع معدل التغطية إلى 112 في المئة.

ويملك جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد 50 في المئة من أسهم بنك قطر الوطني الذي يخدم أكثر من 20 مليون عميل.

المصدر: رويترز