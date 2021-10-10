 
مباشر

الأردن يعلن إدخال تعديل على منح تأشيرات الدخول

مال وأعمال

الأردن يعلن إدخال تعديل على منح تأشيرات الدخول
صفحة وزارة الداخلية الأردنية على فيسبوك
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh28

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية استحداث تأشيرة متعددة السفرات، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال مدة سنة كاملة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.

إقرأ المزيد
الأردن يعفي التونسيين من تأشيرة الدخول
الأردن يعفي التونسيين من تأشيرة الدخول

وأشارت وزارة الداخلية الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن هذا الإجراء يأتي "استكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، ومواكبة جميع المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل".

وذكر البيان أن التأشيرات التي كانت سلطات المملكة تمنحها سابقا وبحدها الأقصى تنحصر بمدة ستة أشهر ولعدة سفرات فقط.

 

المصدر: صفحة وزارة الداخلية الأردنية على "فيسبوك"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا