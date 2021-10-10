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مصر.. معدل التضخم السنوي يقفز إلى مستوى قياسي

مال وأعمال

مصر.. معدل التضخم السنوي يقفز إلى مستوى قياسي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
القاهرة
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

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وأوضح الجهاز المركزي أن معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس، في حين قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.

وتجدر إلى الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر لا يزال عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

المصدر: "مصراوي"

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