مصر.. حملة كبيرة للسلطات على "سوق الجمعة" وضبط حيوانات نادرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حملة جديدة على سوق الجمعة للحيوانات، وتمكنت من ضبط حيوانات برية وطيور نادرة يتم بيعها بالسوق.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن"الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحي الخليفة، بالتنسيق مع الوزارة وشرطة المرافق والطب البيطري بالمحافظة والحي لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق".

وأضاف: "تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث كان بحوزتهم 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأرا من الأنواع النادرة".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسلمت المضبوطات للطب البيطري لنقلها إلى حديقة الحيوان لاحقا.

وأكد شعراوي أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لاستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبيه على مسئولي الحي في تلك المنطقة".

المصدر: "القاهرة 24"