شركة "هيلتون" العالمية تتطلع إلى افتتاح 17 فندقا جديدا في الإمارات

قال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "هيلتون" العالمية إن "هيلتون" توجد بالسوق الإماراتية منذ أكثر من 50 عاما وتتضمن خطتها المستقبلية 17 فندقا.

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وأضاف خنيصر: "افتتحنا في فبراير من العام الجاري فندق "هيلتون أبوظبي جزيرة ياس"، الذي يضم 545 غرفة، وسنفتتح قريبا كلا من فندق "وارنر براذرز أبوظبي، "كيوريو – كوليكشن باي هيلتون"، ليكون أول فندق يحمل علامة "وارنر براذرز" في العالم، وفندق "دبل تري باي هيلتون أبوظبي جزيرة ياس رزيدينسز" الذي سيوفر 156 شقة فندقية.

وتابع: "يأتي كل ذلك في أعقاب افتتاح فندق "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد" العام الماضي، والذي يضم 576 غرفة فندقية وجناحا، كما افتتحنا "هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان" في رأس الخيمة، ونتطلع إلى افتتاح فندقين جديدين خلال الأشهر المقبلة، هما: "هيلتون دبي نخلة جميرا"، و"دبل تري باي هيلتون الشارقة ووترفرونت هوتيل آند ريزدنسز".

وكشف خنيصر أن إجمالي عدد الغرف الفندقية التي تقدمها "هيلتون" في الإمارات وصل إلى نحو 10 آلاف و114 غرفة فندقية.

وقال خنيصر، إن "المحفزات الاقتصادية، مثل الإقامة الذهبية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها سوقا رائدة مفتوحة للأعمال التجارية، ما يحفز المستثمرين على الاستثمار فيها"، لافتا كذلك إلى "التأشيرات السياحية التي تسمح بالدخول المتعدد للدولة، إذ ستسمح التأشيرة التي مدتها خمس سنوات للسياح بالدخول مرات عدة، والبقاء لمدة 90 يوما في كل زيارة، ويمكن تمديدها لمدة 90 يوما".

وأشار إلى أن "الإمارات تحظى دائما خلال الاستبيانات التي تجرى على مستوى العالم، بمؤشرات إيجابية مرتفعة، لكونها ضمن الوجهات الرائدة حول العالم للإقامة والعمل".

المصدر: "الإمارات اليوم"