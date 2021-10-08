بلومبرغ: "غازبروم" رفعت توقعاتها بشأن سعر الغاز الذي ستصدره إلى أوروبا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن محللين التقوا بإدارة شركة "غازبروم" الروسية، بأن عملاق الغاز الروسي رفع توقعاته بشأن سعر الغاز الذي سيصدره إلى الدول الأوروبية وتركيا هذا العام.

وأشار تقرير لشركة Wood&Co التحليلية إلى أن "غازبروم" رفعت توقعاتها بشأن سعر الغاز من 270 إلى ما بين 295 و330 دولارا لألف متر مكعب.

وأضاف التقرير أن التوقعات قد تكون أعلى من ذلك في حال استمرت أسعار الغاز على مستوياتها الحالية حتى نهاية العام.

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وأشير في التقرير إلى أن "غازبروم" أبقت على توقعاتها بشأن حجم توريدات الغاز إلى أوروبا عند مستوى 183 مليار متر مكعب في عام 2021.

كما تتوقع الشركة أن الأسعار ستكون أعلى من 330 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها رفعت توقعاتها بشأن أسعار الغاز لأوروبا بنسبة 30%، حتى 269.6 دولار لألف متر مكعب.

ووصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستواها القياسي يوم 6 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 1937 دولارا لألف متر مكعب، وانخفضت يوم الجمعة بنسبة 13% إلى ألف دولار تقريبا مقابل ألف متر مكعب، حسب بيانات المداولات في ICE Futures.

المصدر: بلومبرغ، نوفوستي