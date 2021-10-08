السعودية.. 323 طنا احتياطات المملكة من الذهب تحت الأرض (صور)

نشرت وزارة الإعلام السعودية بيانات حول احتياطات البلاد من الذهب تحت الأرض وإمكانيات التعدين.

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وقالت الوزارة في تغريدة على التويتر:

تنعم السعودية باحتياط وفير ومتنوع من إمكانات التعدين تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يقدر حجمه بقرابة 323.7 طن.

وحقق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين.

ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خصصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف.

ويبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة حوالي 6 مصانع بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال سعودي.

#الصورة_تحكي | #الذهب في المملكة ثروة وطنية إنتاجها يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال. pic.twitter.com/MhHUQMgM3J — وزارة الإعلام (@media_ksa) October 8, 2021

المصدر: تويتر وزارة الإعلام السعودية