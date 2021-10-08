 
مباشر

مصر.. حسم الجدل حول تسعيرة المواصلات بعد غلاء البنزين

مال وأعمال

مصر.. حسم الجدل حول تسعيرة المواصلات بعد غلاء البنزين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgoq

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في مصر خالد قاسم، إنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين.

إقرأ المزيد
مصر.. وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن رفع أسعار البنزين والسولار
مصر.. وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن رفع أسعار البنزين والسولار

وأشار قاسم إلى أن وزير التنمية المحلية، وجّه المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس، لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مُخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا، وعدم الإضرار بالمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية، أكد ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم  خطوط السير.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

المصدر: "القاهرة 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا