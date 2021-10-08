مصر.. حسم الجدل حول تسعيرة المواصلات بعد غلاء البنزين

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في مصر خالد قاسم، إنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين.

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وأشار قاسم إلى أن وزير التنمية المحلية، وجّه المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس، لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مُخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا، وعدم الإضرار بالمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية، أكد ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

المصدر: "القاهرة 24"