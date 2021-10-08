مصرف لبنان يدحض أنباء حول حذف بيانات من تقرير لصندوق النقد

نفى مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة سويسرية زعم أن صندوق النقد الدولي حذف معلومات من تقرير صدر عام 2016 عن البلاد بناء على طلب حاكمه رياض سلامة.

وقالت صحيفة لو تمب السويسرية في تقرير أمس الخميس إنه في عام 2016، بينما كان لبنان يتجه نحو الانهيار المالي، تم حذف 14 صفحة تحتوي على معلومات مهمة من تقييم لصندوق النقد الدولي بعد تدخل سلامة.

وقال مصرف لبنان في بيان "هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة"، مضيفا: "من الواضح أن ما صدر عن صحيفة لو تمب يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصيا حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي".

ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أعمق حالات الركود في التاريخ الحديث. وألقى الانهيار الاقتصادي في البلاد بثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر وفقدت الليرة 90 بالمئة من قيمتها خلال العامين الماضيين.

وتداعى النظام المالي في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في مؤسسات الدولة.

وذكرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت في سبتمبر، أنها ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الفنية قريبا.

المصدر: "رويترز"