إسرائيل تفتتح جناحها في "إكسبو 2020 دبي" بمراسم احتفالية

افتتحت إسرائيل وبمراسم احتفالية جناحها في "إكسبو 2020 دبي"، الخميس، بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات مع الإمارات ووسط جائحة أعاقت معظم السائحين والتبادلات الثقافية الموعودة.

وجرى الحفل بعرض تضمن بمقاطع مصورة جذابة تروج لطواحين الهواء والتقدم التكنولوجي الفائق والمزارات التاريخية، كما عزفت موسيقى عبرية وحلقت بالونات تحمل شعارات وطنية.

وكان هناك تواجد ملحوظ لأفراد الحماية الذين ارتدوا الملابس السوداء وسماعات الأذن في الحفل الإسرائيلي.

إليك بعض اللحظات التي لا تنسى وأبرز اللحظات في الأيام الماضية 🤩

بالنسبة لأولئك الذين لم يزو

رونا بعد ، ماذا تنتظرون؟

لا يسعنا الانتظار للترحيب بكم! 😊#إسرائيل#إسرائيل_إكسبو#إسرائيل_إكسبو_2020_دبي#إكسبو_دبي_2020_العالمي#إكسبو_2020_دبي#حماس#الجناح_الإسرائيليpic.twitter.com/1ayHZM1C4B — Israel Expo 2020 Dubai (@IsraelExpoDubai) October 3, 2021



من جهته، قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف: "أنا سعيد لدعوتكم جميعا بالقدوم وزيارة بلدي".

ישראל היא מדינה מיוחדת במינה ויש בה מקומות קדושים לאיסלם, נצרות ויהדות. ישראל מלאה בהיסטוריה, אך בו בעת היא מדינה שעומדת בחזית החדשנות. pic.twitter.com/hBsvaZtBll — 🟠Yoel Razvozov | יואל רזבוזוב (@YRazvozov) October 7, 2021

وصرح المدير العام بالوزارة عمير هاليفي، السياحة الإسرائيلية، بأنه "يتوقع تدفقا للسائحين الإسرائيليين على إكسبو 2020 في الشهور المقبلة مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نوعام كاتس، على أن "التواجد الإسرائيلي في إكسبو 2020، أمر لا يتعلق فقط بالأجنحة والموقع الفعلي. إنه تجمع قوة".

المصدر: "أ ب"