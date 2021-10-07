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إسرائيل تفتتح جناحها في "إكسبو 2020 دبي" بمراسم احتفالية

مال وأعمال

إسرائيل تفتتح جناحها في
Reuters
معرض "إكسبو 2020 دبي" في الإمارات - أرشيف
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افتتحت إسرائيل وبمراسم احتفالية جناحها في "إكسبو 2020 دبي"، الخميس، بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات مع الإمارات ووسط جائحة أعاقت معظم السائحين والتبادلات الثقافية الموعودة.

وجرى الحفل بعرض تضمن بمقاطع مصورة جذابة تروج لطواحين الهواء والتقدم التكنولوجي الفائق والمزارات التاريخية، كما عزفت موسيقى عبرية وحلقت بالونات تحمل شعارات وطنية.
وكان هناك تواجد ملحوظ لأفراد الحماية الذين ارتدوا الملابس السوداء وسماعات الأذن في الحفل الإسرائيلي.


من جهته، قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف: "أنا سعيد لدعوتكم جميعا بالقدوم وزيارة بلدي".

وصرح المدير العام بالوزارة عمير هاليفي، السياحة الإسرائيلية، بأنه "يتوقع تدفقا للسائحين الإسرائيليين على إكسبو 2020 في الشهور المقبلة مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نوعام كاتس، على أن "التواجد الإسرائيلي في إكسبو 2020، أمر لا يتعلق فقط بالأجنحة والموقع الفعلي. إنه تجمع قوة".

المصدر: "أ ب"

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