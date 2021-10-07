جنبلاط ينعى رجل أعمال سوريا شهيرا

نعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رجل الأعمال السوري عثمان العائدي، كذلك نعت عثمان، الذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال السوريين، العديد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "وتمضي الأيام ويمضي العمر معها ويغيب الأصدقاء والأحبة. رحل عن هذه الدنيا صديق كبير من الرعيل السوري الأول عثمان بك العائدي. رحمه الله".

وتمضي الايام ويمضي العمر معها ويغيب الاصدقاء والاحبة .رحل عن هذه الدنيا صديق كبير من الرعيل السوري الاول عثمان بك العائدي .رحمه الله #سورياpic.twitter.com/srgZXXTyvV — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 7, 2021

وقبل ذلك نقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة رجل الأعمال، ووصفته بأحد "أعمدة الاقتصاد السوري"، وأشارت إلى دوره الكبير في قطاع السياحة السورية.

ولد عثمان العائدي دمشق عام 1931، ويحمل الجنسية الفرنسية، وشغل العائدي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، التي قام بتأسيسها في عام 1977.

كذلك كان مالك سلسة "فنادق الشام" في سوريا، ورئيسا لمجموعة "لو رویال مونسو" الفندقية الفرنسية، بحسب وسائل إعلام.

كما تسلم منصب رئيس "الاتحاد الدولي للفنادق والمطاعم السياحية" بين عامي 1993 و2021، ورئيس "منظمة السياحة الأوروبية المتوسطية"، والرئيس الفخري لـ"الرابطة الدولية للفنادق والمطاعم" في سويسرا.

ويعتبر العائدي من أهم رجال الأعمال السوريين، حيث شارك في إنجاز العديد من مشاريع الري في سوريا مثل سد الرستن، وسد محردة، ومشروع ري العشارنة، وشبكة الري في سهل الغاب.

المصدر: وكالات