الكرملين: زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تعتمد على الاتفاقيات التجارية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وجود إمكانية لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن ذلك يتوقف على الاتفاقات التجارية.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به المسؤول للصحفيين اليوم الخميس، ونفى بيسكوف أن تكون زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تعتمد على إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" (مشروع لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا).

وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "هناك الآن طرق بديلة لترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والتي تعمل بشكل مثالي، وهي أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية وأكثر صديقة للبيئة".

وأضاف، أن "إمكانيات زيادة الإمدادات تعتمد على الطلبات والالتزامات التعاقدية والاتفاقيات التجارية".

وتعد روسيا أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وتقوم بتصدير الغاز عبر أنابيب عبر عدة مسارات، أحدها عبر أوكرانيا، وقبل شهر انتهت شركة "غازبروم" من بناء مشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، والآن المشروع بانتظار الشهادات اللازمة لبدء ضخ الغاز.

المصدر: تاس