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مع هبوط أسعار الغاز.. سهم "غازبروم" الروسية يتراجع

مال وأعمال

مع هبوط أسعار الغاز.. سهم
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفض سهم شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، اليوم الخميس، في ظل هبوط أسعار الغاز في أوروبا بعد أن سجلت أمس مستوى تاريخيا عند 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وبحلول الساعة 11:13 بتوقيت موسكو، تراجع سهم "غازبروم" بنسبة 5.16% إلى 361.61 روبل للسهم، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء الهبوط في ظل تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، حيث انخفضت اليوم إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: تاس

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