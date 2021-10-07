شركة عربية تصبح ثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

ارتفع سهم شركة النفط السعودية "أرامكو" أمس الأربعاء على خلفية صعود أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ما رفع قيمة الشركة السعودية السوقية إلى 2 تريليون دولار.

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وبذلك احتلت شركة النفط السعودية المركز الثالث في تصنيف الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية.

وتتصدر التصنيف شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل"، وتبلغ القيمة السوقية للعملاق الأمريكي 2.35 تريليون دولار، أي أن "أرامكو" يفصلها 350 مليار دولار عن "أبل".

فيما جاءت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في المركز الثاني، وبلغت قيمة الشركة السوقية وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" نحو 2.18 تريليون دولار.

وتعتبر أسهم الشركتين العملاقتين رمزا لكيفية تغير الاقتصاد العالمي هذا العام، إذ عانت أسهم شركة "أبل" مع كبح المستهلكين للإنفاق على الترفيه المنزلي وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية، فيما أدى انتعاش قطاع النقل إلى حدوث طفرة في أسعار النفط التي تغذي مباشرة أرباح "أرامكو".

وهناك سبب للاعتقاد بأن "أرامكو" يمكن أن تستمر في الصعود. وقال محللو بنك "أوف أمريكا" إن أزمة الطاقة العالمية يمكن أن تساعد في دفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

في الوقت نفسه، تتعرض شركة "أبل" لضغوط حيث يتوخى المستثمرون الحذر بشأن أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن وسط ارتفاع عائدات السندات.

المصدر: بلومبرغ