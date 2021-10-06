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مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني في مناقصة عالمية

مال وأعمال

مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني في مناقصة عالمية
Reuters STEPHANE MAHE
صورة من الأرشيف
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الأربعاء إنها اشترت 240 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وأضافت الهيئة أن الشراء يشمل 180 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الأوكراني.

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ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل.

وحددت المناقصة موعدا لشحن القمح خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل و/أو 21 إلى 30 من الشهر نفسه باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 يوما.

وقدمت العروض في المناقصة في وقت سابق اليوم.

وفي مناقصتها السابقة في 8 سبتمبر، اشترت الهيئة 300 ألف طن من القمح الأوكراني والروسي.

المصدر: "رويترز"

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