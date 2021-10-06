بوتين: من الضروري الامتثال الكامل لعقود ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للجهات المعنية في الحكومة الروسية، بضرورة الالتزام الكامل بعقود ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، على الرغم من طبيعة العلاقات بين موسكو وكييف.

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وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء لمناقشة مسائل متعلقة بتوريدات الغاز: "لا داعي لوضع أي شخص في موقف صعب، بما في ذلك أوكرانيا، على الرغم من كل المسائل المرتبطة بالعلاقات الروسية الأوكرانية". وأضاف: "ليست هناك حاجة لتقويض الثقة في شركة "غازبروم" كشريك موثوق".

وأوعز بوتين لوزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف بمتابعة الوضع المرتبط بترانزيت الغاز بشكل شخصي.

وتأتي تعليمات الرئيس الروسي على الرغم من قدرة شركة "غازبروم" على زيادة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنابيب جديدة بدلا من ضخه عبر أوكرانيا وتحقيق أرباحا أكبر.

وقال بوتين في هذا الصدد: "(غازبروم) ترى أن الأكثر ربحية هو سداد غرامات لأوكرانيا وزيادة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنابيب جديدة، ورغم ذلك ليست هناك حاجة للقيام بهذا".

وفي وقت سابق، أبرمت روسيا وهنغاريا (المجر) صفقة لإمداد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بنحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما.

وبموجب الاتفاقية، التي دخلت حيز التفيذ في 1 أكتوبر 2021، سيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا من خلال خط "السيل التركي"، عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا (المجر).

فيما سيتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنويا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا. وفي الماضي كانت تضخ معظم إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.

يتبع..