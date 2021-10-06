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البنك الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2021

مال وأعمال

البنك الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2021
Sputnik
صورة تعبيرية
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حسن البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وقال إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سينمو بنسبة 4.3% بدلا من توقعات سابقة أشارت إلى 3.2%.

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وعزا خبراء هذه النظرة الأكثر تفاؤلا لتطور الاقتصاد الروسي في 2021 لسببين وهما: الانتعاش المبكر في الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة.

لكن البنك الدولي قلص توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2022 بنسبة 2.8% بدلا من 3.2%. وفي العام 2023 بنسبة 1.8% بدلا من 2.3%.

ويربط البنك الدولي التباطؤ في نمو الاقتصاد الروسي في 2021 و2022 لثلاثة أسباب وهي: العقوبات الأمريكية ومستويات التطعيم غير الكافية وقرار البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل تدريجي.

المصدر: نوفوستي

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