إلقاء القبض على نائبة رئيس أكبر بنك في روسيا وتقديمها للعدالة

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على مارينا راكوفا النائب السابق لوزير التعليم الروسي ونائبة رئيس "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، بعد فرارها واختفائها بسبب قضايا اختلاس.

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وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية في بيان اليوم الأربعاء، وقالت المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك للصحفيين، إن المحققين يأخذون إفادات راكوفا، وهي موجودة الآن في إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية في موسكو.

وتم اتهام راكوفا بالاحتيال على نطاق واسع، فهي متهمة باختلاس مبلغ 50 مليون روبل (قرابة 700 ألف دولار)، وبعد استداعائها للتحقيق قبل 5 أيام اختفت، وتوقعت بعض وسائل الإعلام أن تكون هربت إلى أوكرانيا.

وعقب ذلك تم وضع راكوفا على قائمة المطلوبين في قضية الاحتيال وتم تعميم اسمها واليوم أعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض عليها وتقديمها للعدالة.

المصدر: إنترفاكس