السعودية تخفض أسعار بيع النفط لآسيا وغرب أوروبا والولايات المتحدة

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى زبائنها في آسيا.

وذكرت الشركة أن السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، خفضت سعر بيع الخام العربي الخفيف في آسيا بـ0.4 دولار للبرميل، ليكون فوق متوسط خامي عمان/دبي بـ1.30 دولار للبرميل.

وحددت المملكة سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى شمال غرب أوروبا عند خصم قدره 2.40 دولار للبرميل عن خام "برنت".

كما خفضت سعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة عند علاوة قدرها 1.25 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"