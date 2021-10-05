مصر تكشف عن تطورات مسألة نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أنه من المقرر الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وأكد أن الاتفاق مع الجانب اللبناني على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهم إلى لبنان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، ناقش وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض وعدد من المسؤولين الآخرين في مصر خلال اليومين الماضيين سبل إنهاء إجراءات تزويد لبنان بالغاز المصري​​​.

وقال الملا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني، إن المباحثات مع فياض كانت مثمرة وناجحة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، مشيرا إلى الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.

ومن جانبه أوضح وزير الطاقة اللبناني أن المباحثات في مصر كانت ناجحة، وأنه تم بحث الآليات السريعة المقرر اتخاذها من أجل إعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري إلى بلاده عبر خط الغاز العربي المار بدولتي الأردن وسوريا.

كما أشار إلى أن مصر عرضت توريد كميات إضافية من الغاز إلى لبنان سواء على المدى القصير أو الطويل، موضحا أن هذا التعاون سوف يسهم في تحسن قطاع الطاقة اللبناني.

يذكر أن خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى من العريش في شبه جزيرة سيناء، إلى العقبة الأردنية بطول 265 كيلومترا، والمرحلة الثانية تمتد من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن بطول 393 كيلومترا، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر فبراير 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب وحتى الحدود الأردنية السورية بطول 30 كيلومترا في مارس 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كيلومترا، وتشغيلها في شهر يوليو 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في نوفمبر 2009، إلى أن توقف عام 2011 بفعل تطورات سياسية في المنطقة العربية.

المصدر: "سبوتنيك"