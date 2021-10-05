نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في سبتمبر 2021، وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل في 7 سنوات، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 نقطة في سبتمبر 2021 من 54.1 نقطة في أغسطس 2021، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وزيادة 4.5 نقطة تمثل أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.

وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو 2021، وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.

وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش 4.1 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.

المصدر: رويترز