"ناسداك" يغلق على انخفاض حاد وتراجع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد يوم الاثنين، حيث تخلص مستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وغيرها من أسهم الشركات الكبرى في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وانخفضت أسهم كل من "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت"، الشركات الأربع الأكثر قيمة في سوق الأسهم الأمريكية، بما يزيد على 2%.

كما هبط سهم "فيسبوك"، خامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، 5% تقريبا بعد تعطل خدمات تطبيقه ومنصة مشاركة الصور "إنستغرام" لآلاف المستخدمين، بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات Downdetector.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع قلق المستثمرين من عدم حل مشكلة سقف الديون في الكونغرس الأمريكي، وانتظارهم لإصدار بيانات التوظيف لشهر سبتمبر هذا الأسبوع والتي قد تمهد الطريق لتقليص مشتريات الأصول الاتحادية.

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وأغلق مؤشرا "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" عند أدنى مستوياتهما منذ يوليو الماضي.

وبذلك يكون "ستاندرد اند بورز" قد انخفض بنحو 5% من أعلى مستوى له في الثاني من سبتمبر الماضي.

ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.94% ليغلق عند 34002.92 نقطة، في حين تراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.30% إلى 4300.46 نقطة. وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 2.14% إلى 14255.49 نقطة.

المصدر: "رويترز"