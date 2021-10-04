بيسكوف: الكرملين لا يريد استباق نتائج اجتماع "أوبك+"

امتنع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخوض في تفاصيل النتائج المحتملة لاجتماع مجموعة "أوبك+"، وقال إن الكرملين لا يريد استباق نتائج الاجتماع.

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وجاء تعليق بيسكوف ردا على سؤال طرحه صحفيون اليوم الاثنين، حول النتائج المتوقعة لاجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.

كذلك أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجر أية اتصالات في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق إنتاج النفط العالمي، وقال: "بشكل عام في هذه الحالة ، يتم تنفيذ هذا العمل من قبل نائب رئيس الوزراء الروسي (ألكسندر نوفاك) والرئيس الروسي لم يقم بأية اتصالات".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للنفط، في إطار مجموعة "أوبك+" اليوم لبحث سوق النفط.

المصدر: تاس