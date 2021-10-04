سهم شركة "غازبروم" يبلغ مستويات غير مسبوقة

سجل سهم شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، مستويات تاريخية، حيث صعد فوق مستوى 369 روبلا. وجاء الارتفاع في ظل صعود أسعار الغاز في أوروبا.

وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، صعد سهم شركة "غازبروم" بنسبة 1.67% إلى 369.33 روبل، وقبل ذلك ارتفاع السهم إلى 369.66 روبل، وسجل بذلك أعلى مستوى له في التاريخ.

وجاء الارتفاع في ظل صعود أسعار الغاز في أوروبا، حيث سجلت أسعار الوقود مستويات تاريخية بعد أن تجاوزت مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي