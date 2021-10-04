 
مباشر
عاجل
شكري: مصر تعتبر سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

سهم شركة "غازبروم" يبلغ مستويات غير مسبوقة

مال وأعمال

سهم شركة
Sputnik
صورة من الأرشيف - شعار شركة "غازبروم"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfgn

سجل سهم شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، مستويات تاريخية، حيث صعد فوق مستوى 369 روبلا. وجاء الارتفاع في ظل صعود أسعار الغاز في أوروبا.

وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، صعد سهم شركة "غازبروم" بنسبة 1.67% إلى 369.33 روبل، وقبل ذلك ارتفاع السهم إلى 369.66 روبل،  وسجل بذلك أعلى مستوى له في التاريخ.

وجاء الارتفاع في ظل صعود أسعار الغاز في أوروبا، حيث سجلت أسعار الوقود مستويات تاريخية بعد أن تجاوزت مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا