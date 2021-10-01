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صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع

مال وأعمال

صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع
Globallookpress
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نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى للتصور المبدئي لمشروع القطار السريع الذي تنفذه شركة سيمنس الألمانية في مصر.

صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع
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وأوضح مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، خلال تصريحات صحفية لموقع "القاهرة 24"، أن مشروع القطار السريع يتكون من عدد من الخطوط وتعمل وزارة النقل على تنفيذ الخط الأول الذي سيربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة السكة الحديد السريعة بمحرم بك بالإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول 660 كم تقـريبا على سرعات 250 كم/ساعة.

صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع

وأشار المصدر إلى أن المسار سيحتوي على 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطة للقطار الإقليمي على أن تكون السرعة التصميمية 250 كم/ساعة، فيما سيكون عدد القطارات الكهربائية السريعة 15 قطارا وبسرعة تشغيلية (200) كم/الساعة وعـدد القــطارات الكهربائية الإقليمية 24 قطارا وبسرعة (160) كم/الساعة، وعدد جرارات البضائع 14 جرارا بسرعة (120) كم/ساعة.

صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع

المصدر: القاهرة 24

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