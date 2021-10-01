مولدوفا تكشف عن سعر الغاز في عقدها مع روسيا

كشفت مولدوفا عن سعر الغاز الطبيعي المتفق عليه في العقد المبرم مع شركة "غازبروم" الروسية، وقد تم الاتفاق على تمديد العقد حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وقال نائب رئيس وزراء مولدوفا، إنه تم بالأمس تمديد عقد الغاز مع "غازبروم" حتى نهاية أكتوبر 2021، وستستلم مولدوفا الغاز بسعر 790 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وقبل ذلك صرح رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون، بأن سعر الاتفاقية لشهر أكتوبر سيكون سعر السوق، في حدود 700-800 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن سعر الغاز في العقد المبرم مع مولدوفا كان من الممكن أن يكون في نطاق 250 دولارا لو مددت مولدوفا العقد وفقا لشروط عام 2019.

المصدر: نوفوستي