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بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير

مال وأعمال

بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير
Sputnik
بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير
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بيعت بيضة عيد فصح ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية، ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

وتعود البيضة الذهبية إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير، بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.

بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير
Sputnik
بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير
Sputnik
بيع بيضة ذهبية من مجموعة إمبراطورة روسية بسعر كبير
Sputnik

المصدر: نوفوستي

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