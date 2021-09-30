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رئيس البنك الدولي: المجتمع الدولي يستفيد من التجربة السودانية

مال وأعمال

رئيس البنك الدولي: المجتمع الدولي يستفيد من التجربة السودانية
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس ـ (سونا)
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قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في خطابه السنوي للعالم الذي ألقاه من الخرطوم، إن المجتمع الدولي "يستفيد من التجربة السودانية".

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وأضاف مالباس أن "السودان عمل على تحسين الظروف بعد وراثة وضع اقتصادي سيء ومدمر عقب عقود من الصراع".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس مجموعة البنك الدولي "أشاد بجهود السودان في الاستقرار والتنمية وخفض سعر الصرف".

ومن قاعد الصداقة في العاصمة الخرطوم، أشار مالباس إلى "جهود السودان للخروج من التحديات التي تواجهه مثل تأثيرات جائحة كورونا، ودخول الكثير من اللاجئين، إضافة الى الفيضانات".

وقال إن البنك الدولي يعمل على زيادة معدل النمو في القطاعات المختلفة مثل التعليم والزراعة، واشار لضرورة زيادة التنافسية لقيادة التحول الاقتصادي.

وأكد مالباس أهمية التعاون الدولي ومؤسسات التمويل العالمية لمساعدة السودان اقتصاديا.

 

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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