المجلس التصديري المصري لمواد البناء: طفرة في صادرات الرخام والغرانيت إلى تركيا ولبنان
أعلن المجلس التصديري لمواد البناء في مصر أن قطاع الرخام والغرانيت المصري حقق طفرة في قيمة صادراته إلى تركيا ولبنان.
ووصلت نسبة زيادة الغرانيت والرخام إلى لبنان 810% لتبلغ 8.831 مليون دولار، مقابل 970 ألف دولار سابقا، وإلى تركيا بنسبة 107% لتسجل 5.48 مليون دولار، مقابل 2.644 مليون دولار.
وأشار تقرير المجلس التصديرى المصري لمواد البناء، إلى أن صادرات مصر من الرخام والغرانيت إلى فرنسا ارتفعت بنسبة 63% لتبلغ 5.693 مليون دولار، مقابل 3.498 مليون دولار، وبريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 58% لتسجل 7.113 مليون دولار، مقابل 4.492 مليون دولار.
وقفزت صادرات الرخام والغرانيت المصري خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 200 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 60%.
وأظهر التقرير نمو حجم صادرات مصر من الرخام والغرانيت خلال تلك الفترة لنحو 1.325 مليون طن، مقابل مليون طن خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 32.4%.
المصدر: صدى البلد
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