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المجلس التصديري المصري لمواد البناء: طفرة في صادرات الرخام والغرانيت إلى تركيا ولبنان

مال وأعمال

المجلس التصديري المصري لمواد البناء: طفرة في صادرات الرخام والغرانيت إلى تركيا ولبنان
Globallookpress
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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء في مصر أن قطاع الرخام والغرانيت المصري حقق طفرة في قيمة صادراته إلى تركيا ولبنان.

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ووصلت نسبة زيادة الغرانيت والرخام إلى لبنان 810% لتبلغ 8.831 مليون دولار، مقابل 970 ألف دولار سابقا، وإلى تركيا بنسبة 107% لتسجل 5.48 مليون دولار، مقابل 2.644 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس التصديرى المصري لمواد البناء، إلى أن صادرات مصر من الرخام والغرانيت إلى فرنسا ارتفعت بنسبة 63% لتبلغ 5.693 مليون دولار، مقابل 3.498 مليون دولار، وبريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 58% لتسجل 7.113 مليون دولار، مقابل 4.492 مليون دولار.

وقفزت صادرات الرخام والغرانيت المصري خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 200 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 60%.

وأظهر التقرير نمو حجم صادرات مصر من الرخام والغرانيت خلال تلك الفترة لنحو 1.325 مليون طن، مقابل مليون طن خلال  نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 32.4%.

المصدر: صدى البلد

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