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هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تفرض غرامة على "ماكدونالدز"

مال وأعمال

هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تفرض غرامة على
Reuters
صورة تعبيرية
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أفادت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، في بيان اليوم الخميس، بأنها فرضت غرامة على سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" لانتهاكا مسائل متعلقة بالإعلانات.

ووفقا للهيئة فقد تم فرض غرامة بقيمة 500 ألف روبل (حوالي 7 آلاف دولار) بسبب مخالفات في مواد إعلانات، وأشارت إلى أن أحد مطاعم "ماكدونالدز" في قازان الروسية هو الذي انتهك قانون إعلام مطاعم الوجبات السريعة.

وذكرت الهيئة أن المواد الإعلانية الموزعة من قبل المطعم تضمنت تقديم شراب مجاني "كوكا كولا" بحجم 0.4 لتر عند القيام بالشراء بأكثر من 100 روبل، لكن في الواقع تم تقديم مشروب بحجم 0.25 لتر كهدية.

المصدر: "تاس"

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