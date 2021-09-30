احتياطيات روسيا الدولية عند 617.9 مليار دولار
Reuters
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أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد الدولية بلغت في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر 2021 مستوى 617.9 مليار دولار.
وأشارت البيانات أن ألاحتياطيات تراجعت في الأسبوع المذكور بواقع 1.9 مليار دولار.
كذلك أظهرت البيانات أن الدين الخارجي لروسيا بحلول 1 يوليو الماضي بلغ مستوى 472.3 مليار دولار.
والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.
المصدر: "تاس"
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