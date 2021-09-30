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السعودية تكشف تفاصيل عن ميزانية العام القادم

مال وأعمال

السعودية تكشف تفاصيل عن ميزانية العام القادم
Reuters
صورة تعبيرية
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قالت السعودية في بيان أولي لميزانية عام 2022 إنها تتوقع تسجيل عجز 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وأن ينخفض العجز في العام المقبل إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المملكة إنها تتوقع إجمالي إنفاق قدره 955 مليار ريال (نحو 255 مليار دولار)، للعام القادم، انخفاضا من إجمالي إنفاق تقديري بنحو تريليون ريال في العام الجاري.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: رويترز

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