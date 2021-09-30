أردوغان: ندرس مع روسيا إنشاء محطتين نوويتين أخريين

سلط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الضوء على المباحثات التي أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية يوم أمس الأربعاء.

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وقال الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة خلال عودته من روسيا، الأربعاء، إن بوتين أبدى موافقته لدراسة إمكانية التعاون في إنشاء محطات طاقة نووية ثانية وثالثة في تركيا، بجانب محطة "أكويو" الحالية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول".

وأعلن الرئيس التركي أمس خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المتوقع تدشين وحدة الطاقة الأولى من محطة "أكويو"، أول محطة كهروذرية في تركيا، العام المقبل.

#عاجل | أردوغان: السيد بوتين أبدى موافقته لدراسة إمكانية التعاون في إنشاء محطات طاقة نووية ثانية وثالثة (في تركيا) بجانب محطة "آق قويو" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 30, 2021

ويجري حاليا بناء محطة "أكويو" النووية على الساحل الجنوبي لتركيا وفقا لمشروع روسي. وتقوم بتنفيذ المشروع شركة "روسآتوم" ويأتي ذلك في إطار اتفاق حكومي بين أنقرة وموسكو أبرم في مايو 2010، وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط.

وفي أبريل 2018 وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لبناء محطة الطاقة النووية تلك.

المصدر: RT + الأناضول