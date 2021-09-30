انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى منذ 2010
انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 11.3%، مقابل 11.7% بنهاية الربع الأول من نفس العام.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول 2020.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تصدر نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2021م.— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) September 30, 2021
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وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4% بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020.
وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل.
كما يشير ذلك إلى أن برامج "رؤية السعودية 2030" لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، والتى تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030.
المصدر: الاقتصادية
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