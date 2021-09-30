بعد قفزة في أسعار الغاز.. أوروبا تتقدم بطلب إلى روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، أن أوروبا، التي تعاني من نقص في مادة الغاز الطبيعي، تطلب من روسيا زيادة إمدادات الفحم إليها.

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ووفقا لممثلي شركات طاقة فإن منتجي الكهرباء في أوروبا يضطرون للقيام بذلك لتخفيف أزمة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء وتسجيل ارتفاع قياسي في أسعار الغاز.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول في السنوات الأخيرة التخلي عن الفحم لجعل إنتاج الكهرباء صديقا للبيئة. فعلى سبيل المثال تخطط إسبانيا للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2027.

وفي النصف الأول من هذا العام، زادت صادرات الفحم الروسي بنسبة 2.4 في المائة إلى 22.5 مليون طن. وتعتقد وزارة الطاقة الروسية أن حجم الإمدادات لن يتغير هذا العام وسيصل إلى حوالي 48 مليون طن.

وفي أوروبا، سجلت أسعار الغاز مستويات تاريخية اليوم، حيث تجاوزت مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: لينتا.رو