دعوى قضائية ضد "فيسبوك" في روسيا قد تكلفها مليارات

تعتزم الهيئة الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روكومنادزور)، رفع دعوى ضد شركة "فيسبوك" حول عدم حذفها مرة أخرى لمحتوى محظور.

ووفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لهيئة الرقابة فقد تم استدعاء ممثلين عن شركة "فيسبوك" في روسيا، لتقديم لهم وثيقة بشأن انتهاكات الشركة للقانون الروسي، قبل أن يتم إرسالها إلى المحكمة، والتي ستحدد مبلغ الغرامة.

أوضح المتحدث باسم الهيئة الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، أنه قد يُطلب من "فيسبوك" دفع غرامة بمبلغ يساوي عُشر إجمالي إيرادات الشركة، ما قد يصل إلى 12 مليار روبل.

وخلصت هيئة الرقابة الروسية إلى أن إدارة "فيسبوك" و"إنستغرام" لم تحذف "أكثر من 2000 مادة مخالفة للقانون الروسي، من بينها "مواد إباحية للأطفال، ومحتوى حول الانتحار، والمخدرات، والتطرف".

ومنذ بداية العام، تم تغريم شركة "فيسبوك" بما يزيد عن 80 مليون روبل لرفضها حذف المعلومات حول الدعوات لتجمعات غير مرخصة.

المصدر: نوفوستي