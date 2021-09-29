الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأربعاء مواصلة تراجعها، بعد إعلان البنك المركزي عن خفض مفاجئ لأسعار الفائدة.

وهوت الليرة إلى أدنى من مستواها القياسي السابق البالغ 8.9995 للدولار الذي سجلته يوم الجمعة، قبل أن تتخلى عن بعض خسائرها ليجري تداولها عند 8.9220 بحلول الساعة 1715 بتوقيت غرينتش، لتسجل خسائرها هذا العام أكثر من 16 بالمئة.

كما خسرت العملة التركية أكثر من ثلثي قيمتها في خمس سنوات.

المصدر: "رويترز"