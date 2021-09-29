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"بلومبرغ" تتحدث عن استثمارات أغنى عائلة في العالم

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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تصدرت عائلة والتون الأمريكية ترتيب أغنى 25 عائلة على مستوى العالم لعام 2021، حيث تقدر ثروة العائلة بنحو 238.2 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ". 

وفي تقرير للوكالة تم الكشف عن جزء من ما تملكه العائلة من أسهم، حيث تم الكشف عن امتلاك العائلة ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأسهم في نهاية يونيو من خلال شركة غير معروفة.

ووفقا لإفصاحات من شركة الاستثمار العائلي WIT LLC، وهي اختصار لفريق Walton Investment Team، فقد تم استثمار في الصناديق المتداولة في البورصة منخفضة التكلفة مثل، فانغارد للأسواق الناشئة، وصناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل، لكن العائلة كشفت أيضا عن حصص في شركات مثل أبولو غلوبال مانجمنت، وسنوفلاك، وبيندودو الصينية.

وفيما يلي قائمة ببعض استثمارات العائلة:

bloomberg

المصدر: بلومبرغ

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