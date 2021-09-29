بوتين يشكر أردوغان على دعمه لبناء خط "السيل التركي"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الشكر والامتنان لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على موقفه الثابت وتأييده المطرد لبناء خط نقل الغاز "السيل التركي".

وأشار بوتين خلال اللقاء في سوتشي مع نظيره التركي، إلى أن خط أنابيب الغاز قد تم تدشينه وتشغيله بكامل طاقته، وهو يوفر إمدادات الوقود لتركيا ومنها إلى دول جنوب أوروبا.

وقال بوتين: "الآن، عندما نلاحظ عمليات مضطربة معقدة للغاية في سوق الغاز الأوروبية، تشعر تركيا بالثقة المطلقة والاستقرار".

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يمتد "السيل التركي" عبر قاع البحر الأسود ويتكون من خطين بطاقة 15.75 مليار متر مكعب لكل منهما. الخط الأول مخصص لتزويد تركيا بالغاز، والثاني - لدول جنوب وجنوب شرق أوروبا. تم تشغيل خط أنابيب الغاز في يناير 2020.

المصدر: نوفوستي