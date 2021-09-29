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تنظيم النقل بالعبارات البحرية بين سوتشي وتركيا

مال وأعمال

تنظيم النقل بالعبارات البحرية بين سوتشي وتركيا
AP
صورة من الأرشيف
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قال أليكسي كوبيغورودسكي عمدة منتجع سوتشي بجنوب روسيا، إن سلطات المدينة تخطط لتنظيم النقل المباشر بالعبارات البحرية بين سوتشي وتركيا، وكذلك الرحلات السياحية.

وأضاف العمدة: "مشروع استئناف خدمات العبارات مهم بالتأكيد لتطوير المنتجع. وتنفيذه سيكون مفيدا لمدينة سوتشي. وتجري مناقشة طرق الرحلات البحرية إلى تركيا. وهذا سيؤدي ليس فقط إلى تنويع ترفيه السكان والضيوف، بل وتوفير وظائف جديدة في المدينة".

وأكد العمدة أن مدينة سوتشي جاهزة تماما من الناحية الفنية، لهذا النوع من التعاون مع تركيا.

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بالإضافة إلى الرحلات السياحية، تخطط سلطات المدينة، لاستئناف العلاقات التجارية، ولا سيما نقل المنتجات من تركيا، بما في ذلك نقل الفواكه والخضروات عن طريق البحر، الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء عن طرقات السيارات في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

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